«Я никогда не знала, чего ждать дома»: звезда «Голубой лагуны» рассказала об алкоголизме матери

Звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс рассказала об алкоголизме своей матери и гиперконтроле с ее стороны. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как призналась 59-летняя знаменитость, она росла неуверенной в себе и постоянно боялась сделать ошибку, что являлось следствием воспитания человеком с алкоголизмом.

«Мамин алкоголизм был источником моих постоянных страданий, я всегда была немного нервной. Работа, несмотря на непостоянство шоу-бизнеса и общественного мнения, казалась стабильной — на съемочной площадке пространство было ограничено и существовали правила, которые ты должен был соблюдать, был понятный график. А дома с мамой я никогда не знала, чего ждать», — поделилась артистка.

Шилдс рассказала, что планы ее родительницы, как и настроение, могли измениться в любой момент. Актриса добавила, что хотела защитить своих дочерей от чувства нестабильности и страха.

«Поэтому я устраивала ритуалы и традиции везде, где только могла. Я призывала их быть откровенными и самоуверенными, а не робкими», — отметила Шилдс.

При этом, по словам знаменитости, в юности мать вела все ее дела, не допуская до этого менеджеров, и вынуждала консультироваться с собой даже по тем вопросам, в которых не разбиралась — например, учила артистку плавать, не умея делать этого сама.

Ранее мы писали, что Брук Шилдс последовала примеру Анджелины Джоли и набила парные тату с дочерью.