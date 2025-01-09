Брук Шилдс последовала примеру Анджелины Джоли и набила парные тату с дочерью

59-летняя актриса Брук Шилдс решила вслед за своей коллегой Анджелиной Джоли сделать парные татуировки вместе с дочерью. Фотографии этой бодимодификации появились в социальных сетях.

Несколько дней назад Джоли и ее дочь Вивьен появились на премьере спектакля «Аутсайдеры», в котором они выступили продюсерами, с одинаковыми тату — на предплечья у них была нанесена надпись «И на вечеринку». Шилдс и ее 21-летняя наследница Роуэн Хенчи, оценив, по всей видимости, семейную акцию Джоли, решили повторить ее — и набили себе аналогичный текст в аналогичных частях тела.

Впрочем, это не первая парная татуировка Шилдс и ее дочери — они уже наносили себе одинаковых божьих коровок.

Ранее мы писали о том, что парные татуировки себе сделали фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов.