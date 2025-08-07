«Я немного испугалась»: звезда «Анатомии страсти» Камилла Ладдингтон рассказала о диагнозе

Американская актриса Камилла Ладдингтон, прославившаяся ролью в сериале «Анатомия страсти», рассказала о своем неприятном диагнозе. Об этом пишет New York Post.

41-летняя актриса призналась, что недавно ей диагностировали болезнь Хашимото. До этого она часто жаловалась на постоянное чувство «вялости» и «усталости». Сдав анализ крови, Ладдингтон узнала, что у нее аутоиммунное заболевание.

«Я немного испугалась, а потом, когда они сказали, что это действительно распространенное явление, я подумала: “Это отстой, но ладно”», — вспоминает знаменитость.

Болезнь Хашимото — это аутоиммунное заболевание, при котором уровень гормонов щитовидной железы в организме ниже нормы. В США этим недугом страдает примерно каждый пятидесятый человек.

