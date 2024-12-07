«Я не знала, что этот год будет таким»: Кейт Миддлтон эмоционально высказалась о борьбе с онкологией

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон постепенно возвращается к королевским обязанностям после перенесенной химиотерапии. Накануне супруга принца Уильяма вместе с семьей появилась на рождественской службе в Вестминстерском аббатстве и эмоционально высказалась о борьбе с онкологическим заболеванием, с которым она столкнулась в этом году. Об этом пишет Daily Mail.

6 декабря Кейт Миддлтон появилась на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве вместе с мужем и детьми. Принцесса Уэльская вышла в свет в элегантном образе: она надела красное пальто Alexander McQueen с черными пуговицами и бантом, дополнив образ ботинками Ralph Lauren на каблуках.

На появившихся в Сети кадрах жена принца Уильяма выглядела счастливой и была искренне рада возможности вернуться к обязанностям спустя долгое время. Вместе с тем Кейт Миддлтон решилась на откровения и высказалась о тяжелой борьбе с заболеванием, выпавшим на ее долю в 2024 году.

«Я не знала, что этот год будет таким, каким он был», — призналась Кейт Миддлтон.

У принцессы Уэльской уточнили, что текущий год стал для нее полным неожиданностей и заставил ее отменить многие планы.

«Да, именно!» — подтвердила супруга принца Уильяма и добавила, что в 2024 году многие люди также столкнулись со сложностями.

Пользователи Сети восхитились откровениями и стойкостью Кейт Миддлтон.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе Кейт Миддлтон появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре жена принца Уильяма заявила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон окончательно вернулась к исполнению обязанностей. Принцесса Уэльская присоединилась к мужу на официальном мероприятии по случаю визита эмира Катара.