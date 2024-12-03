Опубликовано 03 декабря 2024, 19:101 мин.
42-летняя Кейт Миддлтон окончательно вернулась к исполнению обязанностей
© Aaron Chown/Associated Press/East News
42-летняя принцесса Уэльская окончательно вернулась к исполнению обязанностей. Она присоединилась к мужу Уильяму на официальном мероприятии.
О возвращении Миддлтон сообщил Telegram-канал Антиглянец.
Кейт и Уильям встретились с эмиром Катара. Миддлтон была в пальто темно-бордового цвета и аккуратной шляпке, а также высоких сапогах.
Принцесса Уэльская забрала волосы в прическу. Из украшений Миддлтон выбрала колье из жемчуга Garrard, которое сделано по заказу королевы Елизаветы II полвека назад.
В сентябре Миддлтон завершила курс химиотерапии. Ее муж беспокоится, что Кейт может стать хуже из-за большого количества работы. Супруг просит Миддлтон не перегружать себя.
Источник фото:Aaron Chown/Associated Press/East News
Источник:Telegram-канал Антиглянец
Автор:Лилия Караева