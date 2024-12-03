42-летняя Кейт Миддлтон окончательно вернулась к исполнению обязанностей

42-летняя принцесса Уэльская окончательно вернулась к исполнению обязанностей. Она присоединилась к мужу Уильяму на официальном мероприятии.

О возвращении Миддлтон сообщил Telegram-канал Антиглянец.

Кейт и Уильям встретились с эмиром Катара. Миддлтон была в пальто темно-бордового цвета и аккуратной шляпке, а также высоких сапогах.

Принцесса Уэльская забрала волосы в прическу. Из украшений Миддлтон выбрала колье из жемчуга Garrard, которое сделано по заказу королевы Елизаветы II полвека назад.

В сентябре Миддлтон завершила курс химиотерапии. Ее муж беспокоится, что Кейт может стать хуже из-за большого количества работы. Супруг просит Миддлтон не перегружать себя.