ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 декабря 2024, 19:10
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42-летняя Кейт Миддлтон окончательно вернулась к исполнению обязанностей

42-летняя Кейт Миддлтон окончательно вернулась к исполнению обязанностей

© Aaron Chown/Associated Press/East News

42-летняя принцесса Уэльская окончательно вернулась к исполнению обязанностей. Она присоединилась к мужу Уильяму на официальном мероприятии.

О возвращении Миддлтон сообщил Telegram-канал Антиглянец.

Кейт и Уильям встретились с эмиром Катара. Миддлтон была в пальто темно-бордового цвета и аккуратной шляпке, а также высоких сапогах.

Принцесса Уэльская забрала волосы в прическу. Из украшений Миддлтон выбрала колье из жемчуга Garrard, которое сделано по заказу королевы Елизаветы II полвека назад.

В сентябре Миддлтон завершила курс химиотерапии. Ее муж беспокоится, что Кейт может стать хуже из-за большого количества работы. Супруг просит Миддлтон не перегружать себя.

Источник фото:Aaron Chown/Associated Press/East News
Источник:Telegram-канал Антиглянец
Автор:Лилия Караева
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Кейт Миддлтон
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