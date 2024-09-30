«Я не влезал в штаны»: Дэвид Коренсвет рассказал, как набрал вес ради роли в «Супермене»

Американский актер Дэвид Коренсвет признался, что претерпел серьезные физические изменения ради роли в фильме «Супермен» Джеймса Ганна. Об этом сообщает издание Variety.

«Когда мы начали снимать, мой вес достиг 238 фунтов (около 108 килограмм). Я не влезал ни в одни свои штаны», — поделился артист.

31-летний актер рассказал, что ему было сложно поддерживать свой максимальный вес на протяжении всего съемочного процесса. Знаменитость подчеркнул, что поначалу трансформация «была не очень приятной», поскольку его тело еще не адаптировалось к набранному весу.

Картина «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли выйдет на экраны 11 июля 2025 года. Кинолента станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Ее сюжет будет посвящен путешествию героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

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