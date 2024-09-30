Деми Мур раскрыла необычное желание, которое касается ее смерти

Голливудская актриса Деми Мур рассказала о необычном желании, касающееся ее смерти. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Оказалось, что артистка настолько привязана к своим питомцам, что желает быть похороненной вместе с ними. Так, 61-летняя знаменитость дала указание своим родственникам: после смерти ее прах следует смешать с прахом ее собак. Уточняется, что Мур приобрела участок, где они все будут похоронены. Окружение актрисы подобную покупку восприняло негативно.

В настоящий момент знаменитость настолько близка со своими питомцами, что разрешает им спать в ее постели. Деми выстраивает специальные конструкции из подушек, которые помогают собакам взобраться на кровать. Вдобавок у нее есть несколько отдельных спальных мест для них.

«По всему дому разбросаны писсуары, которые воняют, а теперь она говорит о покупке участка для себя и своих собак, и это вызывает у людей отвращение», — рассказал информатор.

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