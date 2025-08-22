«Я не виню людей»: актриса Кирстен Данст рассказала, что многие неправильно произносят ее имя

Американская актриса Кирстен Данст заявила, что не винит людей, которые по-прежнему неправильно произносят ее имя. 43-летняя звезда «Человека-паука» объяснила, как нужно, пишет The Voice.

По словам знаменитости, чаще всего имя коверкают жители Великобритании. Она рассказала, что за годы профессиональной деятельности многократно сталкивалась с тем, что люди называли ее по-разному, чаще всего Кристен или Керстин. Но оба варианта неправильные.

Актриса не скрывает, что это иногда ее раздражает, но в целом она нормально к этому относится.

«Мне все равно... Я не виню людей. Например, в Англии они действительно неправильно говорят. Шведы и венгры тоже произносили его неверно. Я просто сдалась, все нормально. Но нужно говорить “Кирстен”», — высказалась кинозвезда.

