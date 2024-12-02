«Я не чувствую одиночества»: Анджелина Джоли рассказала о своей жизни после развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли высказалась о своей жизни после развода с Брэдом Питтом. В беседе с The Sunday Times актриса заявила, что не чувствует себя одинокой благодаря семье.

Анджелина Джоли сравнила себя с Марией Каллас, роль которой исполнила в новом фильме «Мария». Актриса отметила, что, в отличие от оперной певицы, для которой «ее работа была всем», для нее на первом месте — семья. По словам знаменитости, она не испытывает одиночество благодаря детям.

«Я не чувствую одиночества, потому что у меня есть семья. Моя работа — это еще не все. Быть родителем — это все. <…> Думаю, я бы пошла ко дну самым мрачным путем, если бы не хотела жить ради них», — поделилась Анджелина Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 года, но через два года актриса подала на развод, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Официально артисты развелись в 2019 году, однако до сих пор продолжают выяснять отношения в суде. У экс-супругов шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 20-летний Пакс Тьен и 19-летняя Захара Марли.

Ранее мы писали о том, что предполагаемого возлюбленного Анджелины Джоли «поймали» на публике с другой девушкой. Слухи об отношениях актрисы с рэпером Akala появились в августе этого года, когда их впервые засняли вместе на Венецианском кинофестивале. Пара несколько раз была замечена на публике.