Предполагаемого возлюбленного Анджелины Джоли «поймали» на публике с другой девушкой

Предполагаемый возлюбленный голливудской актрисы Анджелины Джоли Akala появился на мероприятии с другой девушкой. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее соответствующие снимки.

На рождественской вечеринке в лондонском отеле Rosewood 40-летний музыкант развеял слухи о романе с 49-летней артисткой. Он вышел в свет с другой девушкой — кинопродюсером Шанель Ньюман, которую представил своим гостям в качестве возлюбленной.

Несмотря на многомесячные спекуляции о том, что звезды закрутилм роман, информатор уточнил, что у Akala и Джоли исключительно дружеские отношения.

Примечательно, что еще в октябре западные таблоиды писали, что Анджелина Джоли тайно встретилась с Akala в отеле в Лондоне. Музыкант и актриса провели в гостинице два дня, после чего отправились на ужин в ресторан Soho House.

Напомним, что Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от актера Брэда Питта. Но с ним женщина развелась в 2019 году, хотя расстались они еще в 2016-м. После разрыва между ними вспыхнули ссоры и начались судебные разбирательства, которые продолжаются до сих пор.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли стала лицом журнала Vogue.