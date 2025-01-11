«Я молюсь, чтобы все было в порядке»: Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Певица Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе за 7,4 млн долларов из-за бушующих лесных пожаров. Артистка вышла на связь в личном блоге и призналась, что была вынуждена эвакуироваться в безопасное место.

Бритни Спирс в числе других знаменитостей эвакуировалась из своего дома в Хидден-Хиллз, который расположен к северо-востоку от Лос-Анджелеса, где уже несколько дней бушуют крупные лесные пожары. Певица объяснила, что не выходила на связь два дня, поскольку у нее не было электричества в доме, и она не могла зарядить телефон.

«Надеюсь, у вас все хорошо! Мне пришлось эвакуироваться из дома, и я еду четыре часа до отеля! Я молюсь, чтобы у вас все было в порядке, и посылаю свою любовь!» — написала Бритни Спирс.

Напомним, с 7 января в Лос-Анджелесе бушует несколько крупных лесных пожаров. Стихия затронула престижные районы, включая Пасифик-Палисейдс, в котором живут многие голливудские знаменитости. По данным источников, пожары в Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу и в Итоне на востоке недалеко от Пасадены уже считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Они охватили более 13 750 га и уничтожили целые районы.

Ранее мы писали о том, что Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и другие голливудские звезды рискуют лишиться жилья из-за пожаров в Лос-Анджелесе.