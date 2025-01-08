Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон: голливудские звезды рискуют лишиться жилья из-за пожаров

Пожары вновь охватили Калифорнию и угрожают недвижимости голливудских звезд. Элитный район Пасифик-Палисейдс в пригородах Лос-Анджелеса стал эпицентром новой трагедии, пишет Kp.ru со ссылкой на американские СМИ.

По данным журналистов, огонь бушует в районе, где находятся дома Тома Хэнкса, Адама Сэндлера, Дженнифер Энистон и Брэдли Купера. Владения голливудских звезд оказались под угрозой уничтожения.

Пламя разрушает все на своем пути. За последние сутки пожар прошелся по площади более 1300 гектаров. Ситуацию ухудшают погодные условия. Так, скорость ветра в районе бедствия достигает 130 километров в час.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на Эйфелевой башне. Из-за короткого замыкания на легендарной постройке возникло возгорание. После объявления тревоги из помещений эвакуировали людей.