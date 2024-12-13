«Я люблю тебя»: Дженнифер Лопес публично обратилась к матери

Исполнительница выложила в соцсетях редкие снимки с именинницей и призналась ей в любви.

«С днем рождения, мама! Я люблю тебя так сильно. Спасибо за то, что ты всегда рядом со мной», — поделилась знаменитость.

Гваделупе Родригес рассказала в документальной картине о звездной дочери, что была жестока с Дженнифер и двумя ее сестрами, Лесли и Линдой. Женщина, иммигрировавшая из Пуэрто-Рико, вырастила троих детей в Бронксе вместе с супругом Дэвидом, с которым рассталась, когда девочки выросли. Мать Лопес признавалась, что у нее были завышенные ожидания и она многого требовала от дочерей, заставляя добиваться лучшего результата в любом деле. По ее словам, самые сложные отношения у нее были именно с Дженнифер, которая регулярно ей противостояла.

Артистка ушла из дома в 18 лет из-за постоянных конфликтов с матерью по поводу ее будущего. Со временем женщинам удалось наладить отношения.

Ранее Дженнифер Лопес заподозрили в участии в педофильском скандале с P. Diddy и Jay-Z.