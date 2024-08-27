Актер Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопес снять документальный фильм об их любви

Актер Бен Аффлек заставил певицу Дженнифер Лопес снять документальный фильм об их любви. Это рассказали источники портала People. По их словам, именно он контролировал весь процесс создания картины «Величайшая история любви, которую никто не рассказывал».

Уже несколько месяцев иностранные и отечественные СМИ обсуждают громкий развод Аффлека и Лопес. Несмотря на то, что первое время их история была похожа на сказку, в которой бывшие возлюбленные воссоединились спустя годы, потом все омрачила реальность. Оказалось, что в их отношениях все было далеко не прекрасно, поэтому у них вновь не получилось сохранить союз.

Когда появились первые новости о расставании, многие фанаты решили, что Бен не выдержал напора Дженнифер, якобы она требовала от мужа больше, чем он мог ей дать. Однако, как сообщили инсайдеры, актер тоже часто давил на жену. Например, фильм об их любви певица и вовсе не хотела снимать. Она была занята альбомом, но Аффлек настаивал.

«Он был тем, кто имел контроль, в значительной степени. Он был движущей силой для Дженнифер, чтобы сделать фильм и альбом, а затем он настаивал на документальном фильме, где казалось, что он был нерешительным и почти удивлен этим, но это было ложное повествование», - рассказали источники.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут продать свой особняк за $68 млн.