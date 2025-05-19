«Я хотел бы думать, что на правильном пути»: король Карл III поделился новостями о здоровье

Король Великобритании Карл III рассказал о своем здоровье во время визита в Брэдфорд. В беседе с местной жительницей, которая пережила рак, монарх заявил, что сейчас у него «лучшая стадия лечения».

Об этом пишет mk.ru.

Карл III встретился с владельцами предприятий, а также пообщался с флористом Сафиной Хан. Она подарила королю букет – тот поинтересовался самочувствием предпринимательницы.

Женщина в свою очередь спросила о здоровье монарха. Тот, подняв большой палец вверх, произнес: «Я хотел бы думать, что нахожусь на правильном пути».

В феврале 2024 года стало известно о раке у британского короля. Он до сих пор проходит лечение, но продолжает выполнять королевские обязанности.

В апреле этого года Карл III пропустил церемонию прощания с Папой Римским Франциском. Вместо правителя Великобритании на траурных мероприятиях присутствовал его сын принц Уильям.