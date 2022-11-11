«Я хочу быть твоим псом»: Мадонна показала, как пьет из собачьей миски
64-летняя поп-исполнительница Мадонна продолжает шокировать общественность неординарными поступками.
Певица поняла, что уже никого не удивляет своими обнаженными фото, поэтому стала привлекать к себе внимание другими способами. Она опубликовала в соцсетях серию коротких видео, на которых позирует в ярко-зеленом свитере, коротких шортах, чулках и сапогах.
Первые кадры никого не смутили. На них она стоит возле мотоцикла и принимает различные позы. Но следующие снимки шокировали пользователей Сети. Мадонна показывает бутылку соуса, на которую как бы присаживается. А дальше встает на четвереньки перед собачьей миской и начинает лакать из нее. На фоне играет песня I Wanna Be Your Dog (Я хочу быть твоим псом) группы Stooges.
«Она с ума сошла?», «Мадонна, прекрати это», «Вы потеряли чутье. Раньше вы были впереди всех», «Быть твоим фанатом очень нелегко», «Мне неловко на это смотреть», – пишут в комментариях.
Поклонники не оценили креативность исполнительницы. Они отметили, что с каждым разом звезда все больше уничтожает свой культовый образ, который создавала годами.
Ранее мы писали о том, что Мадонна изощренным способом ищет себе тренера. В поисках специалиста она опубликовала видео, на котором гладит себя между ног.