12:56, 24 октября 2022
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64-летняя Мадонна в поисках тренера разместила видео, в котором гладит себя между ног
Американская певица Мадонна изощренным способом решила найти себе тренера. В поисках специалиста она опубликовала видео с танцем, в котором исполняет движения в топе, открывающем грудь, и гладит себя между ног.
На видео 64-летняя Мадонна одета в спортивные брюки и серебристые сапоги на шпильке. Из-под кроп-топа виднеется кружевной бюстгальтер.
На одном из кадров певица раздвигает ноги, проводя рукой по тому самому месту. В описании под видео Мадонна уточнила, что ищет тренера.
Некоторые фанаты назвали такой способ странным и решили, что непристойными движениями у нее не получится привлечь внимание экспертов.
ФОТО: EAST NEWS