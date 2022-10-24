64-летняя Мадонна в поисках тренера разместила видео, в котором гладит себя между ног

Американская певица Мадонна изощренным способом решила найти себе тренера. В поисках специалиста она опубликовала видео с танцем, в котором исполняет движения в топе, открывающем грудь, и гладит себя между ног.

На видео 64-летняя Мадонна одета в спортивные брюки и серебристые сапоги на шпильке. Из-под кроп-топа виднеется кружевной бюстгальтер.

На одном из кадров певица раздвигает ноги, проводя рукой по тому самому месту. В описании под видео Мадонна уточнила, что ищет тренера.

Некоторые фанаты назвали такой способ странным и решили, что непристойными движениями у нее не получится привлечь внимание экспертов.

ФОТО: EAST NEWS