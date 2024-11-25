«Я исчезла»: Дженнифер Лопес раскрыла, на что пошла ради работы с Беном Аффлеком после развода

Дженнифер Лопес сейчас переживает непростой период — после развода с Беном Аффлеком она почувствовала себя опустошенной, а ее репутация оказалась под угрозой. Певица смогла взять себя в руки, погрузившись в карьеру. В интервью для Amazon/MGM артистка призналась, что ей пришлось подавить свое эго ради работы с бывшим мужем, передает Daily Mail.

После болезненного разрыва с Беном Аффлеком певица начала работать с актером над новым проектом — фильмом «Неудержимый». Дженнифер Лопес исполнила в картине роль мать главного героя Энтони Роблеса, а ее экс-супруг выступил в качестве продюсера ленты. Несмотря на всю сложность съемок, артистка смогла побороть свое эго.

«Я подошла к роли с полным отсутствием эгоизма, когда нужно войти в нее и проявить огромное уважение к человеку, которого ты играешь, потому что это ее история. Я исчезла, не было ни Дженнифер, ни Джей Ло», — поделилась Дженнифер Лопес.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между певицей и актером. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа артистка подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес заподозрили в интрижке с телохранителем назло Бену Аффлеку.