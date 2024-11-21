Флиртует и не скрывает радость: Дженнифер Лопес заподозрили в интрижке с телохранителем назло Бену Аффлеку

У певицы Дженнифер Лопес появился новый молодой телохранитель, который теперь везде сопровождает звезду. Иностранные СМИ отмечают, что артистка не скрывает симпатию к мужчине и постоянно с ним флиртует. Не исключено, что она так поступает назло бывшему Бену Аффлеку.

Фотографы Daily Mail засняли Дженнифер, когда она выходила из машины. Охранник держал вокалистку за руку, а она при этом радостно улыбалась. Личность мужчины пока раскрыть не удалось, но в Сети его уже прозвали Адонисом — поклонники Лопес считают его очень красивым.

Стоимость услуг такого телохранителя зависит от его опыта. Предположительно, Дженнифер платит ему 125 долларов в час. К слову, певица уже 25 лет нанимает охранников для своей безопасности. Раньше с ней часто замечали женщин-телохранительниц. А вот «Адонис» появился совсем недавно.

Напомним, что сейчас Лопес переживает непростой период. Она разводится с Беном Аффлеком, с которым уже дважды пыталась построить семью. Первое время звезды скрывали, что расстались, но потом перестали разыгрывать спектакль — актер съехал из их общего особняка, а Дженнифер всем дала понять, что вновь свободна.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в сапогах за 242 тысячи рублей.