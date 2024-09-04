«Я имел дело с тяжелой инфекцией»: 76-летний Элтон Джон частично потерял зрение

Британский певец Элтон Джон заявил, что столкнулся с последствиями тяжелой инфекции, в результате которой частично потерял зрение. По словам 76-летнего артиста, он практически ничего не видит одним глазом.

В последнее время музыкант редко появляется на публике, так как проходит курс лечения по восстановлению здоровья.

«Летом я имел дело с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила у меня ограниченное зрение только на один глаз. Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс, и потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», — сообщил Элтон Джон изданию Daily Mail.

Он поблагодарил врачей и медсестер, которые оказывают ему помощь, а также подчеркнул, что летние месяцы провел дома, а не в больнице. В последний раз Элтон Джон появлялся на публике весной 2024 года. Музыканту с трудом удалось пройти по красной дорожке после того, как в январе он перенес операцию по замене коленного сустава.

Напомним, Элтон Джон в 2023 году завершил свою карьеру прощальным турне, которое началось еще в 2018 году. Тур должен был завершиться в 2021, однако из-за пандемии коронавируса и болезни артиста концерты регулярно переносились.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года Элтона Джона госпитализировали в Монако после падения. Он стал жертвой несчастного случая в своем доме в Мон-Бороне.