В Монако экстренно госпитализировали певца Элтона Джона

Певца Элтона Джона госпитализировали в Монако после падения, об этом сообщает aif.ru.

Как сообщают журналисты, британский певец, композитор, пианист и актер в ночь с воскресенья на понедельник стал жертвой несчастного случая у себя дома в Ницце, на своей вилле в Мон-Бороне. Причиной госпитализации стало падение 76-летнего певца.

Издание уточняет, что Элтон Джон получил незначительные ранения, которые не угрожают его жизни.

Напомним, Элтон Джон завершил свою карьеру прощальным турне, которое началось еще в 2018 году. Тур должен был завершиться в 2021-м, однако из-за пандемии коронавируса и болезни артиста концерты регулярно переносились. В январе 2023 года сообщалось, что прощальный тур Элтона Джона стал самым прибыльным за всю историю. Карьера певца длится более 50 лет.

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