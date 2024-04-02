«Я делаю все, что могу»: король Карл III впервые раскрыл подробности лечения рака

Король Карл III заявил, что делает все возможное для своего лечения рака. Он впервые сделал комментарий после объявления страшного диагноза. Об этом пишет Just Jared.

31 марта король Карл III присутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 75-летний монарх вышел на публику в сопровождении своей 76-летней супруги, королевы Камиллы. Несколько дней спустя появилось видео, где король Великобритании обращается к общественности. Одна из его поклонниц выразила пожелание скорейшего выздоровления.

«Я делаю все, что могу», — ответил ей монарх.

Напомним, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца объявила, что у Карла III был диагностирован рак. В связи с этим заболеванием монарх временно приостановил свои публичные обязанности.

А 22 марта супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, сообщила, что находится на ранней стадии курса профилактической химиотерапии. Она поделилась информацией о том, что рак был обнаружен во время тестов, проведенных после операции в брюшной полости. В ответ на это король Великобритании выразил свою гордость мужеством, проявленным принцессой.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри не может поверить в дружбу Уильяма и королевы Камиллы. Источники дворца заявляли, что на фоне болезни отца и жены герцог Кембриджский сблизился с мачехой. Однако принц Гарри не считает эти данные достоверными.