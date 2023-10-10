Хью Джекман после развода с женой рассекретил отношения с 31-летней певицей

Актер Хью Джекман, в начале сентября объявивший о разводе после 27 лет брака, рассекретил отношения с молодой певицей Бетти Ху. Она одна из немногих поддержала артиста в сложный для него период.

Джекман посетил мюзикл «Хейдстаун» и сделал фотографию с певицей, которая участвовала в нем.

Ху разместила снимок у себя в блоге и поблагодарила Джекмана за то, что тот посетил мюзикл. На другом снимке она позирует с актером и коллегами.

Известно, что их дружба возникла на почве любви к театру. Как пишет Woman.ru, о романе между знаменитостями вряд ли можно говорить, так как Ху замужем, однако дружеские отношения точно имеют место быть. Это подтвердил источник.

«Они действительно хорошие друзья, которые надеются когда-нибудь поработать вместе в театральном шоу или мюзикле»», - сообщил собеседник.

Ранее мы писали о том, как Джекман расстался с Деборой-Ли Фернесс.