«Я чувствую себя такой счастливой»: 42-летняя звезда «Рассказа служанки» родила первенца

Элизабет Мосс появилась на презентации шестого сезона «Рассказа служанки» в рамках кинофестиваля PaleyFest 2025 в Лос-Анджелесе. На мероприятии звезда откровенно рассказала, что стала мамой первенца.

42-летняя Мосс сообщила о беременности в январе 2024 года в шоу Джимми Киммела. Артистка держала в секрете дату родов, но теперь призналась, что все прошло очень хорошо.

Звезда рассказала, что малыш уже побывал на съемках финального сезона. Элизабет невероятно счастлива, что позволила себе такую роскошь — далеко не все родители могут брать детей на работу.

«Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что я чувствую себя такой счастливой, что смогла это сделать», — приводит слова Мосс People.

Артистка не раскрывает имя отца малыша. Недавно Мосс заметили на прогулке в Западном Голливуде. Она шла по улице в компании младшего брата Дерека. Знаменитость выглядела очень счастливой и смеялась, увидев камеру папарацци.

В 2009 году Мосс вышла замуж за актера Фреда Армисена. Спустя год пара рассталась.

Ранее 34-летняя звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Пол и имя малыша пока не раскрываются.