«Я чуть не убила сына»: Дженнифер Лоуренс призналась в ужасном поступке

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в подкасте Variety раскрыла страшную тайну. Однажды она подвергла опасности жизнь новорожденного сына.

По словам артистки, после появления ребенка на свет она каждый день чувствует себя виноватой. Как-то раз она даже «чуть не убила» сына, забыв пристегнуть его в машине. Дженнифер откровенно призналась, что мальчик буквально «летал» по всему салону автомобиля, и она действительно испугалась за его жизнь.

Лоуренс поделилась, что из-за сына теперь стала постоянно бояться облажаться на съемках из-за тревожности. Ей не нравится то, что она не может уделять достаточно времени работе из-за заботы о ребенке. Актриса теперь всегда находится как на иголках, желая быть хорошей мамой для мальчика. Она сомневается во всем, что касается сына. «Я играю с ним и думаю: «Это точно то, что ему сейчас нужно? Это нормально, что мы дома, а не на улице? А если мы на улице, то не холодно ли ему?» - призналась Дженнифер Лоуренс.

Напомним, что актриса стала впервые мамой в этом году. Отцом ребенка является 37-летний арт-дилер и директор художественной галереи Кук Марони. Они состоят в официальном браке с 2019 года.

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