Селин Дион не вернется на сцену из-за неизлечимой болезни

В личном блоге Селин Дион сообщила своим подписчикам о тяжелом недуге, из-за которого ей пришлось отменить все гастроли. Певица намерена бороться до конца и лечиться у лучших врачей.

54-летней артистке диагностировали синдром мышечной скованности. Люди с этим заболеванием постоянно чувствуют спазмы в мышцах, из-за которых им тяжело сидеть, водить машину, а случае Селин еще и петь.

Исполнительница долгое время никому не рассказывала о своем редком заболевании, но сейчас решила открыться. Она поделилась, что этот синдром встречается у одного человека на миллион.

Заболевание, к сожалению, не лечится. Оно еще мало изучено, и поэтому врачи могут только облегчить симптомы у Селин, чтобы она не испытывала постоянно адскую боль. Если синдром игнорировать, то он может привести даже к переломам и разрывам мышц.

Несмотря на неутешительные прогнозы, Селин Дион настроена оптимистично. Она отменила все ближайшие выступления, чтобы в серьез заняться своим здоровьем. Артистка планирует возобновить концертную деятельность в 2024 году, если ее лечение будет проходить удачно.

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