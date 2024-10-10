«Я чуть не лишилась жизни»: Дженнифер Лопес впервые высказалась о разрыве с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес впервые высказалась о разводе с актером Беном Аффлеком. Она назвала разрыв «печальным и шокирующим» событием.

По словам 55-летней артистки, сейчас она вернулась к статусу свободной женщины и учится быть одной.

«Ты должна быть здорова. Ты должна быть полноценной, если хочешь лучшего. Ты должна быть хороша сама по себе. Я думала, что научилась этому, но это было не так. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно уехать и быть самостоятельной. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать"», — разоткровенничалась певица в беседе с Interview.

При этом Дженнифер подчеркнула, что не сожалеет о расставании с Аффлеком, хотя этот период был для нее «безумно тяжелым».

«Ни секунды. Но это не значит, что я чуть не лишилась жизни», — призналась певица, добавив, что этот жизненный урок она усвоит навсегда.

Ранее сообщалось, что после официального объявления о разводе с Дженнифер Лопес актер Бен Аффлек стал появляться на публике в хорошем настроении и даже сменил имидж.