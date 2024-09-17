Экс-муж Дженнифер Лопес обратился к ней после воссоединения певицы с Аффлеком

Бывший муж Дженнифер Лопес Оджани Ноа обратился к певице после новостей о ее воссоединении с Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Пусть возьмет 12 месяцев отпуска. Если она встретит кого-то нового, ей, возможно, следует сохранить это в тайне и больше не выходить замуж. Когда ты с кем-то, ты должен проводить с ним время качественно и не думать о том, чтобы оказаться перед камерой. Чтобы найти себя, нужно быть самим собой», — поделился Ноа.

Мужчина подчеркнул, что никогда бы не повторил свой роман с артисткой. Он добавил, что сочувствует Аффлеку, поскольку в прошлом и сам сталкивался с чем-то похожим.

«По моему опыту, мы могли ссориться в машине, а через 20 минут сидеть и делать вид, что все хорошо. Но притворяться можно только до определенного предела. Когда мы проходили через ад и выходили в свет как пара, у меня тоже было плохое настроение. Потому что я знал, у нас не все хорошо», — заявил он. Оджани Ноа и Дженнифер Лопес состояли в браке с 1997 по 1998 год.

Ранее мы писали, что на самом деле происходит между Аффлеком и Лопес после слухов о воссоединении.