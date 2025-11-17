«Я была ребенком»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Андрея Кончаловского со своим участием

Эль Фаннинг побывала на подкасте Off Menu. 27-летняя актриса вспомнила в беседе с ведущим, что фильм «Щелкунчик и Крысиный король» режиссера Андрея Кончаловского стал самым худшим в ее карьере.

По словам звезды «Сентиментальной ценности», она снималась в этом проекте российского кинохудожника в 9 лет. Фаннинг заявила, что сама не смотрела фильм Кончаловского после выхода и не советует это делать зрителям.

«Не смотрите. То есть, я сама его не смотрела. Я была ребенком и не имею к этому отношения!» — поделилась артистка.

Актрисе не понравились неуместные 3D-элементы. А также ей пришлась не по вкусу интерпретация знакомого сюжета. Она назвала ее странной.

