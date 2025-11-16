Едва не утонул в теплом масле: Сильвестр Сталлоне мог погибнуть на съемках фильма «Разрушитель»

Съемки голливудского актера Сильвестра Сталлоне нередко были сопряжены со смертельной опасностью. Кинозвезда рассказал GQ, как однажды едва не погиб на площадке фильма «Разрушитель».

В 1993 году актер сыграл в научно-фантастическом боевике, в котором перевоплотился в замороженного Джона Спартана. Герой Сталлоне в далеком будущем выходит из заморозки, чтобы сеять хаос.

В одной из сцен, по словам Сильвестра, он оказался в круглой ванной из толстого оргстекла. Актер мог утонуть в теплом масле, если бы уровень вещества поднялся чуть выше.

«И ты не можешь выбраться, потому что крышка заперта на засов. Со мной были двое парней с кувалдами и топорами», — рассказал Сталлоне.

В этом году актеру исполнилось 79 лет. Звезду голливудских боевиков можно назвать одним из долгожителей зарубежной киносферы. Сталлоне продолжает сниматься в кино, как его коллега Морган Фриман, который в свои 88 лет назвал работу главным условием, позволяющим чувствовать себя моложе.