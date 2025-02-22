«Я была напугана, просто в ужасе»: Николь Кидман раскрыла, что ее потрясло в материнстве

Николь Кидман не только смогла построить успешную карьеру и прославиться на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда «Догвилля» призналась, что материнство ей далось нелегко — актриса не строит из себя героиню.

Лауреат премии «Оскар» рассказала, что ее часто называют «суперженщиной» — это очень раздражает актрису. Николь не совсем легко перенесла жизненные испытания, особенно те, которые связаны с детьми. Серьезной проблемой для Кидман стала невозможность кормить грудью. Знаменитость испытала сильные эмоции.

«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: „Что случилось? Где мое молоко?“» — рассказала австралийская актриса в интервью Time.

В этот тяжелый период Николь поддержала только родная сестра, которая помогла ей справиться с непростыми переживаниями.

11 лет Кидман прожила в браке с Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Тома и Николь есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году артистка вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Супруги воспитывают двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.

Недавно в особняк Николь Кидман и Кита Урбана проник грабитель. Злоумышленник разбил окно в жилище, однако убежал, когда услышал шаги.