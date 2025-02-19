В особняк Николь Кидман и Кита Урбана проник грабитель

В дом австралийской и американской актрисы Николь Кидман и ее мужа Кита Урбана в Беверли-Хиллз проник грабитель. Об этом пишет издание TMZ.

На момент ограбления звездные супруги находились не дома. Однако, по данным СМИ, одному из сотрудников пары удалось спугнуть вора. Злоумышленник разбил окно в жилище, однако убежал, когда услышал шаги. В настоящий момент неизвестно, было ли что-то украдено. Уточняется, что правоохранители ждут, когда Николь Кидман и Кит Урбан проверят свое имущество и поделятся информацией.

Сейчас сотрудники полиции ведут расследование.

Николь Кидман и певец Кит Урбан вместе с 2005 года. У супругов двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Артисты не скрывают, что наследниц выносили суррогатные матери.

У звезды фильма «Догвилль» также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с Томом Крузом. После расставания знаменитостей в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони выбрали остаться с отцом.

Ранее мы писали, что 57-летняя Николь Кидман снялась для глянца в вечернем платье в воде.