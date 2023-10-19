«Я была алкоголичкой»: певица Адель вспомнила, как раньше могла выпить 4 бутылки вина за утро

Певица Адель призналась, что после отказа от алкоголя поняла, насколько жизнь скучная. Об этом сообщает The Independent.

«Знаете, я давно бросила пить. Может быть, три с половиной месяца назад», – неожиданно заявила исполнительница прямо на своем концерте.

Адель отмечает, что сначала ей совсем не понравился трезвый образ жизни.

«Я буквально была пограничной алкоголичкой в свои двадцать. И мне этого не хватает... Так что наслаждайтесь своим «виски сауэр». Я очень и очень завидую», – поделилась артистка.

По словам певицы, она снова стала злоупотреблять алкоголем в период пандемии коронавируса. Тогда девушка могла выпить около четырех бутылок вина за утро.

Адель уже пробовала бросить пить в 2021 году. Однако потом она объяснила свою тягу к спиртному детскими воспоминаниями. Когда звезда была еще ребенком, отец постоянно прятал алкоголь, из-за чего ей всегда было интересно, что в этих напитках такого необычного.

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