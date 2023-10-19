Актрисе из Гарри Поттера пересадили «коровье сердце»

Мириам Маргулис завила, что решилась на необычную операцию. 82-летней актрисе пересадили сердечный клапан коровы. Об этом она рассказала в подкасте Table Manners.

«Теперь у меня коровье сердце. Ну не все сердце, но мой аортальный клапан заменили аортальным клапаном коровы», – пояснила звезда.

При этом Мириам Маргулис не ответила, когда именно ей делали операцию. Однако женщина отмечает, что подобные хирургические вмешательства с заменой сердечного клапана коровьим проводят нечасто.

«Никогда не слышала о таком вмешательстве раньше», – добавила она.

По словам Маргулис, врачи проводили операцию малоинвазивным методом.

Британо-австралийская актриса известна массовому зрителю благодаря фильмам о Гарри Поттере. Там ей удалось получить роль профессора травологии Помоны Стебель.

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