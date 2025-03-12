«Я был в спячке, а потом вышел — и это будто новый мир»: Майкл Дуглас выступил против России

Американский актер Майкл Дуглас внезапно сделал политическое заявление. По его мнению, Россия долгие годы якобы пыталась уничтожить США.

Обладатель «Оскара» также раскритиковал администрацию президента Дональда Трампа за сближение с Москвой.

«Я был в спячке, а потом вышел — и это будто новый мир. Мы с россиянами союзники... А я-то думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. Во всяком случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог», — приводит Life.ru слова 80-летнего Дугласа.

При этом он не привел никаких исторических примеров в подтверждение своих слов. Напомним, в 2022 году Майкл Дуглас публично поддержал Украину.

Ранее Майкл Дуглас посетил в Киев, чтобы принять участие в саммите леди и джентльменов, организованном Еленой Зеленской. Он прибыл в столицу Украины в сентябре 2024 года вместе с сыном от актрисы Кэтрин Зета-Джонс.