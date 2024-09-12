На саммит Елены Зеленской приехал актер Майкл Дуглас

Известный американский актер Майкл Дуглас приехал в Киев, чтобы принять участие в саммите леди и джентльменов, организованным Еленой Зеленской, сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что Майкл Дуглас и его сын станут специальными гостями четвертого саммита первых леди и джентльменов, который состоится 12 сентября.

79-летний актер перед мероприятием прогулялся по Киеву с сыном. Они посетили Михайловский монастырь, Владимирскую горку и Андреевскую церковь.

Целю саммита первых леди и джентльменов является создание международной платформы, способствующей решению гуманитарных проблем по всему миру.

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского с 2003 года. У них есть двое детей — дочь Александра и сын Кирилл.

До этого певица Маша Распутина пригрозила Зеленскому, которого она однажды чуть не избила на сцене. Это произошло, когда, президент Украины участвовал в юмористической передаче «95 квартал» в 2009 году.