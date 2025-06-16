«Я был бы рад примирению»: король Карл III публикует пост ко Дню отца после признания Гарри

В воскресенье, 15 июня, команда короля Карла III ко Дню отца опубликовала в одной из соцсетей черно-белую ретро фотографию самого монарха и его сестры, принцессы Анны, которых катает на качелях их покойный отец, принц Филипп. Правитель Соединенного Королевства отметил праздник на фоне разногласий с принцем Гарри, пишет People.

«Всем папам во всем мире мы желаем сегодня счастливого Дня отца», — гласит подпись к посту.

При этом Чарльз не упомянул своих сыновей, Гарри и Уильяма.

В свою очередь, сам герцог Сассекский в майском интервью каналу BBC признался, что с «удовольствием помирился» бы с семьей, но король Карл все еще «не хочет с ним разговаривать».

«Я был бы рад примирению со своей семьей. Нет смысла продолжать ссориться. Жизнь драгоценна. Я не знаю, сколько еще проживет мой отец», — заявил принц Гарри, имея в виду диагностированный королю Карлу в 2024 году рак.

Впрочем, далее Гарри добавил, что пока «не может видеть мир», в котором он вернул бы Меган и их двоих детей, Арчи и Лилибет, обратно в Великобританию.

Раскол в королевской семье произошел в 2020 году, когда герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих королевских обязанностей и переехали в Калифорнию, родной штат Меган Маркл.

Ранее мы писали о том, как пользователи Сети заподозрили принца Гарри и его супругу в фальсификации их с детьми фотографий из поездки в Диснейленд.