Меган Маркл обвиняют в подделке фото детей из поездки в Диснейленд

Недавно принц Гарри и Меган Маркл с детьми посетили Диснейленд, где отпраздновали день рождения их младшей дочери Лилибет, которой исполнилось 4 года. Однако королевская чата столкнулась с волной негатива от некоторых интернет-пользователей, как только Сассекская герцогиня загрузила фотографии из поездки в свои социальные сети. По мнению хейтеров, изначально детей на семейных снимках не было, а добавили их туда с помощью искусственного интеллекта, пишет Woman.ru.

Многим пользователям показался странным внешний вид юной принцессы. В частности, они посчитали, что девочка вовсе не выглядит так, будто празднует. Больше похоже, что она только что встала с кровати, пишут некоторые. К тому же, на ее ногах нет обуви. К слову, и сам пол на одном из фото выглядит как будто отфотошопленным.

Кто-то даже заметил чужую руку на талии именинницы. Позже появилось предположение, что рядом с Лилибет находилась няня, которую просто удалили со снимков с помощью того же ИИ.

Внимательные пользователи не обошли стороной и сына Гарри и Меган, Арчи. Семья находилась в известном парке в жаркие дни, а мальчик, дескать, одет не по погоде — на нем плотные штаны и кофта с длинными рукавами. Добавляет масла в огонь и тот факт, что в день, когда герцоги находились в Диснейленде, никто из посетителей их там не видел.

Учитывая все эти нестыковки, комментаторы под постами Меган сделали вывод, что фото являются откровенными подделками. Да и сама поездка ставится под сомнения. По мнению многих, детей могли сфотографировать в их дома в Монтесито, а затем с помощью нейросети добавили к ним их родителей.

Впрочем, у российских пользователей факт пребывания королевской чаты в Диснейленде не вызывает вопросов.

«Если перейти в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) Марклы, то там целое видео с их визитом в Диснейленд, которое выглядит вполне правдоподобно, а эта фотография лишь одна из многих», — написал один из читателей Woman.ru

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл нарвалась на критику после фотографий ее дочери в костюме для пчеловодства.