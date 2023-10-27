«Все зашло в тупик»: знакомый Меган Фокс и Machine Gun Kelly заявил, что пара вновь отложила свадьбу

Артистка Меган Фокс уже больше года помолвлена с Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером). Недавно пара заявила, что преодолела кризис в отношениях после нескольких месяцев разлуки и работы с психологом. Однако они вновь отложили планирование свадьбы.

Звездная пара приступила к планированию свадьбы сразу после применения. Но через месяц они столкнулись с новыми трудностями. Инсайдер утверждает, что, когда дело доходит до разговоров о бракосочетании, они становятся более вспыльчивыми. В итоге они решили пока отложить этот вопрос, чтобы минимизировать конфликты.

«MGK и Меган планировали свадьбу, когда впервые объединились, но всё зашло в тупик. Они сконцентрированы на своих отношениях и ощущении уверенности, прежде чем еще раз планировать свадьбу», — рассказал знакомый пары в интервью Us Weekly.

Он добавил, что Фокс и ее избранник опасаются повторения ситуации, которая сложилась во время первой попытки планирования свадьбы. Большое количество дел вызвало напряжение в отношениях.

Актриса не очень расстроена тем, что мероприятие отложено. Инсайдер утверждает, что в паре сохраняются сильные чувства, и влюбленные занимаются активным поиском места для ее проведения.

Ранее экс-супруг Меган Фокс Брайан Остин Грин признался, что диета и стресс вызвали серьезную болезнь, из-за которой он не мог встать с постели несколько месяцев.