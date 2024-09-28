«Я буду скучать по тебе»: Эмма Уотсон трогательно обратилась к ушедшей из жизни Мэгги Смит

Эмма Уотсон трогательно обратилась ушедшей из жизни Мэгги Смит и заявила, что будет скучать по ней.

Актриса вспомнила о съемках «Гарри Поттера» и том, как легко ей было общаться с коллегой по цеху. Эмма призналась, что была счастлива сниматься с такой талантливой и потрясающей звездой в одном фильме.

Уотсон заявила, что, несмотря на большую популярность, Мэгги всегда относилась к людям по-доброму. Она отличалась искренними и добрыми качествами и поддерживала самых маленьких неопытных актеров на съемочной площадке. По словам Эммы, ей повезло оказаться в кадре с такой легендой, как Смит.

«Когда я была моложе, я понятия не имела о легенде Мэгги — женщине, с которой мне посчастливилось делить пространство. Только став взрослее, я осознала, что делила экран с истинным воплощением величия. Она была настоящей, честной, веселой и уважающей себя. Мэгги, среди преподавателей было много мужчин, и, клянусь, ты держалась молодцом. Спасибо тебе за всю твою доброту. Я буду скучать по тебе», — написала Уотсон у себя в блоге.

Напомним, что минувшем вечером стало известно о смерти Мэгги Смит. Она скончалась в возрасте 89 лет.