«Я больше не могу терпеть эту боль»: Бритни Спирс станцевала в салатовом бикини и рассказала о разводе

Певица Бритни Спирс прокомментировала расставание с мужем Сэмом Асгари. Супруг звезды несколько дней назад заявил, что расторгает брак с ней из-за измен, которые последовали со стороны жены, передает StarHit.

Фитнес-тренер оказался ошарашен поведением певицы. Ему стало известно, что супруга якобы изменяла ему с обслуживающим персоналом. Кроме того, мужчина рассказал, что Спирс неоднократно поднимала на него руку. В итоге Асгари решил съехать от звездной жены и подать на развод. По слухам, он уже нанял адвокатов и с помощью шантажа пытается заставить артистку пересмотреть брачный договор, чтобы хорошо заработать на расставании.

После нескольких дней молчания Спирс вышла на связь и прокомментировала изменения в жизни. Выполняя танцевальные связки в салатовом бикини, черном топе и сапогах, она начала свой рассказ на видео. По словам звезды, она шокирована случившимся. Объяснять причины расставания певица не намерена, но вместе с тем и молчать не может.

«Однако я больше не могу терпеть эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!» — поблагодарила Спирс фанатов за поддержку.

Прожитое время с Асгари исполнительница назвала не таким радужным, как это казалось в социальных сетях. По словам артистки, той приходилось скрывать свои слабости, чтобы не оказаться в том месте, «где есть врачи». Также она упомянула о каких-то условиях, на которых якобы строились отношения с фитнес-тренером. В конце видеообращения певица еще раз поблагодарила фанатов за поддержку и заявила, что будет сильной в этой непростой ситуации.

Ранее стал стало известно, каким образом Асгари собрался шантажировать супругу. Так, мужчина намеревается раскрыть все тайны об артистке, если та не заплатит после развода.