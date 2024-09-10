White Stripes подали в суд на Дональда Трампа за использование их песни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лидер рок-группы White Stripes Джек Уайт подал в суд на Дональда Трампа после публикации ролика политика, на котором наложена песня Seven Nation Army. Музыкант требует денежной компенсации и оплаты расходов на адвокатов.

По словам Уайта, он не давал разрешения на использование песни коллектива для избирательной компании Трампа. Он также заявил, что оскорблен высказыванием бывшего президента США об участниках Первой мировой войны. Напомним, в 2018 году Трамп, якобы, отказался ехать на кладбище в Париже, где были похоронены американские солдаты. По версии источников, он сказал, что кладбище «набито неудачниками». Позже Трамп заявлял, что он такого не говорил.

«Пока я здесь, дважды сходите к черту, Дональд, за оскорбление ветеранов в Арлингтоне. Вы должны потерять голоса всех семей военных, если это ещё хоть что-то значит», — заявил музыкант.

Отметим, что пост, который вызвал претензии у лидера группы, уже удален.

Ранее мы писали о том, что ABBA запретила Дональду Трампу использовать песни группы в предвыборной кампании.