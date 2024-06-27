ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июня 2024, 15:29
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Warner Bros. анонсировала команду, которая займется сериалом по мотивам «Гарри Поттера»

Режиссером сериала «Гарри Поттер» станет снявший «Игру престолов» Марк Майлод.
Warner Bros. анонсировала команду, которая займется сериалом по мотивам «Гарри Поттера»

© ROBYN BECK/AFP/East News

Компания Warner Bros. анонсировала команду, которая будет заниматься разработкой сериала по мотивам «Гарри Поттера». Режиссером проекта был назначен Марк Майлод. Об этом сообщает Deadline.

Майлод известен в Голливуде многими громкими кинокартинами. Самые успешные из них сериалы «Бесстыжие», «Игра престолов», «Наследники». Также объявили имя сценариста. Над сюжетом будет работать Франческа Гардинер, сотрудничавшая с Марком в «Наследниках». Кроме того, она была ответственна за сериал «Убивая Еву».

Актерский состав нового проекта о волшебном мире пока держится в секрете. Создатели лишь поделились, что никто из каста фильмов «Гарри Поттер» не вернется к своей роли. Все артисты будут подобраны заново. Всего планируется снять 7 сезонов, раскрыть каждую из книг. Премьера пилота запланирована на 2026 год.

Напомним, что на данный момент существует лишь одна полноценная экранизация романа писательницы Джоан Роулинг. Последняя часть истории о юном волшебнике вышла в 2011 году. После этого не раз поднимался вопрос о съемках продолжения, но вместо этого внимание кинематографистов привлек спин-офф «Фантастические твари и где они обитают».

Ранее режиссер Сарик Андреасян объявил, что займется экранизацией «Войны и мира», за что многие его раскритиковали. Портал «Страсти» пообщался с кинокритиком и узнал, почему зрители оказались недовольны.