Взялась известная кинокомпания: по мемуарам Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм

Известная кинокомпания взялась за экранизацию мемуаров 42-летней певицы Бритни Спирс. Звезда поделилась радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях.

Спирс написала, что работает над секретным проектом с продюсером Марком Платтом, известным по «Блондинке в законе» и «Ла-Ла Ленду». Режиссером картины выступит Джон М. Чу. Под его началом вышел фильм «Шаг вперед».

По инсайдерской информации издания Page Six, сделка Бритни с кинокомпанией включает в себя права на использование всех композиций певицы, а также предполагает ее непосредственное участие в проекте.

Также издание сообщает, что выход книги запланирован на эту осень. В том числе ее смогут приобрести любители биографических произведений из России.

Ранее Бритни Спирс «поймали» с бывшим возлюбленным. Певица вышла с ним в свет и спровоцировала слухи о воссоединении.