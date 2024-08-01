Бритни Спирс «поймали» с бывшим возлюбленным

Американская певица Бритни Спирс спровоцировала слухи о воссоединении с экс-бойфрендом Полом Ричардом Солизом. Об этом пишет Daily Mail.

30 июля артистку «поймали» папарацци во время прогулки в Малибу. Знаменитость находилась в компании Пола Ричарда Солиза. По данным СМИ, пара пообедала в заведении Soho House, после чего экс-влюбленные уехали вместе на машине исполнительницы.

В мае стало известно, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Полом Ричардом Солизом в отеле Chateau Marmont. Артистка травмировала ногу во время драки с парнем. Певица кричала и не контролировала себя в коридоре, вследствие чего гости решили вызвать скорую помощь.

Знакомство Бритни Спирс с Полом Ричардом Солизом произошло в 2022 году. Исполнительница наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. Как выяснили журналисты, у бойфренда Спирс есть криминальное прошлое. Мужчину обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиз был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия и впоследствии приговорен к двум годам условно.

Ранее певец Оззи Осборн назвал Бритни Спирс старой и попросил ее больше не танцевать.