«Взрывчатые вещества и оружие»: что известно о подозреваемых в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Недавно несколько концертов певицы Тейлор Свифт в Вене отменили в связи с террористической угрозой. Теперь выяснилось, что у подозреваемых в подготовке теракта нашли взрывчатку и оружие. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера.

«Найдены взрывчатые вещества, устройства для подрыва взрывчатки и оружие», — заявил Карл Нехаммер.

Канцлер также подтвердил, что подозреваемые, планировавшие нападение на концертах Тейлор Свифт в Вене, «пойманы» непосредственно перед выступлениями.

«Есть сеть, которую в данный момент активно изучают, и поэтому проходят новые задержания», — добавил политик.

В настоящее время, как уточнил Карл Нехаммер, полиция раскрывает связи подозреваемых с другими исламистами. Канцлер заявил о необходимости улучшить техническое оснащение австрийских и немецких спецслужб по борьбе с терроризмом, поскольку данные о теракте Австрии пришлось получать от США.

«Наши службы должны быть технически модернизированы, чтобы они были на равных с террористами и организованной преступностью, чтобы бороться с ними», — подчеркнул канцлер Австрии.

Карл Нехаммер отметил, что для безопасности необходимо дать возможность австрийским правоохранителям по решению суда расшифровывать мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram. Политик также выразил надежду, что концерт Тейлор Свифт в Вене будет перенесен на новую дату и признался, что хотел бы посетить шоу певицы.

Напомним, у Тейлор Свифт было запланировано три концерта в Вене 8, 9 и 10 августа. Сообщалось, что на шоу было продано 190 тысяч билетов. Однако из-за угрозы теракта выступления артистки отменили. Позднее правоохранители задержали троих подозреваемых в подготовке террористической атаки.

Ранее мы писали о том, что в Германии сотрудники полиции задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера.