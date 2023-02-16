«Взрослые женщины с детской фантазией»: Меган Маркл высмеяла свадьбу Кейт Миддлтон и Уильяма

Поклонники пристально следят за жизнью членов королевской семьи. Недавно им удалось снова уличить жену принца Гарри во лжи. В многочисленных интервью 41-летняя Меган Маркл говорила, что совсем не следила за жизнью обитателей дворца. Но оказалось, что она не только знала о пышной свадьбе Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, но даже публично высмеяла ее.

В Сети появился пост, где Маркл рассуждает о пышном торжестве еще за два года до знакомства со своим собственным мужем. Тогда она не стеснялась в выражениях. В какой-то момент девушка даже сравнила себя с Кейт и написала, что хотела бы быть мятежной принцессой, а не Золушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, она намекнула на общественный интерес и интриги, которые окружали свадьбу.

«Взрослые женщины, похоже, сохраняют эту детскую фантазию. Просто посмотрите на всю эту помпезность, обстоятельства, окружающие королевскую свадьбу, и бесконечные разговоры о принцессе Кейт», — писала Меган.

Пользователи Сети отметили, что ранее актриса не раз говорила, что мало знает о королевской семье. А подруги брюнетки уверяли, что она с самого детства увлекалась биографией принцессы Дианы и знала об историях, связанных с членами британской монархии. Но перед помолвкой с принцем Гарри Маркл предусмотрительно удалила свои посты в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями в третий раз.