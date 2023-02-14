Меган Маркл и принц Гарри станут родителями в третий раз

После выхода мемуаров принца Гарри «Запасной» прошел уже почти месяц, вот почему страсти в медийном пространстве вокруг королевской семьи утихли. Однако, поговаривают, что между самими титулованными родственниками произошел серьезный раскол. Избежать конфликта не удалось даже Сассекским. По сообщению инсайдера, супруги столкнулись с кризисом в отношениях. Ситуация настолько серьезная, что зашла речь о разводе. Чтобы этого избежать, Меган придумала отличный план.

Маркл решила: спасти семью от краха может только еще один ребенок. К слову, испанская газета Marca информирует: супруга Гарри уже находится в положении. В День всех влюбленных молодые люди планируют поделиться этой радостной новостью со всем миром.

Напомним, что сообщать о грядущем пополнении 14 февраля — уже давняя традиция Сессекских. О своей второй беременности Меган сообщила именно в этот день несколько лет назад.

Ранее принц Гарри поделился интимными подробностями первой ночи с супругой. Что именно рассказал внук Елизаветы II — читайте в этой статье.