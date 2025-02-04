«Вызывает озабоченность»: Сандра Буллок рассказала об угрозах семье

Американская актриса Сандра Буллок беспокоится из-за того, что члены ее семьи и просто окружающие люди могут стать жертвой мошенников и шантажистов в социальных сетях. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

«Вопрос безопасности моей семьи, а также невинных людей, которых используют в своих интересах, вызывает у меня глубокую озабоченность, и настанет время, когда я дам более подробные комментарии», — приводит издание ее слова.

При этом оскароносная звезда Голливуда намекнула, что занимается этим вопросом более чем серьезно — на законодательном уровне.

Отдельно Буллок отметила, что не пользуется социальными сетями, и призвала фанатов не верить, если им будут писать от ее лица.

«Пожалуйста, имейте в виду, что меня нет в соцсетях. Любые аккаунты, выдающие себя за меня или кого-то, связанного со мной, являются фальшивыми и созданы для получения финансовой выгоды или эксплуатации окружающих меня людей», — сказала она.

Ранее мы писали о том. что Сандра Буллок выгуляла костюм с королевским шлейфом за полмиллиона рублей.