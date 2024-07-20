«Ее сердце болит, пока он борется с этой ужасной болезнью»: Деми Мур поклялась остаться рядом с Брюсом Уиллисом

Состояние голливудского актера Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться с каждым днем. За звездой приглядывает его нынешняя жена Эмма. Но делает она это не одна, а с бывшей супругой крепкого орешка Деми Мур, передает портал InTouch.

По данным СМИ, у актера стремительно прогрессирует неизлечимая болезнь. Когнитивные способности Уиллиса ухудшаются с каждым днем. Из-за этого ему пришлось бросить карьеру и уйти на покой.

За Брюсом необходимо постоянно приглядывать. Этим занимается его жена Эмма, а помогает ей в этом бывшая супруга актера. Деми Мур якобы пообещала, что ни за что не оставит отца своих детей.

«Деми поклялась оставаться рядом с ним. Ее сердце болит, пока он борется с этой ужасной болезнью», — заявил источник.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актером в свой день рождения. Она поделилась снимком в социальных сетях.